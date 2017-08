Presidente da Agetop vistoria etapas de duplicação da GO-070

Data de publicação: 23 de agosto de 2017 - 10:03

Presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), Jayme Rincón esteve nesta terça-feira, dia 22, nas obras da GO-070, ao longo do trecho de Itaberaí a Cidade de Goiás, acompanhando as inúmeras etapas da duplicação.

Ao lado do diretor Antônio Wilson e da equipe de engenheiros fiscais, o presidente conheceu detalhes da obra da ponte sobre o Rio Uru, da duplicação no perímetro urbano de Itaberaí e do projeto diferenciado que será implantado no perímetro urbano da Cidade de Goiás: ciclovia, pista de pedestre, paisagismo, mirante e sinalização diferenciada.

Comunicação Agetop