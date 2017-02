Presos suspeitos de explodir caixas eletrônicos

Data de publicação: 15 de fevereiro de 2017 - 8:23

A Polícia Militar desarticulou nesta terça-feira, dia 14, um grupo suspeito de envolvimento na explosão de caixas eletrônicos em uma agência do Banco do Brasil, no Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. Quatro pessoas foram presas e dois menores de idade apreendidos.

O crime foi cometido poucas horas antes, durante a madrugada. De acordo com a PM, pelo menos três caixas eletrônicos foram explodidos. Com os suspeitos, a polícia encontrou duas armas de fogo, telefones celulares e três veículos roubados utilizados na ação criminosa.

Segundo o comandante da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), major Ronny Alves de Souza, os suspeitos – que possuem passagens por roubo – foram encontrados no Jardim Cascata, bairro próximo ao local do crime. “Assim que fomos informados pelo Serviço de Inteligência da PM, começamos as buscas. Em poucas horas, conseguimos encontrá-los”, afirmou.

De acordo com o porta-voz da PM, tenente-coronel Ricardo Mendes, a orientação da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) é intensificar cada vez mais o combate desse tipo de crime. “Nosso trabalho tem sido bastante ostensivo. Temos retirado diversos criminosos das ruas”, declarou.

*Comunicação Setorial SSPAP

