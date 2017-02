Previsão de chuva a qualquer hora do dia para Goiânia

Data de publicação: 8 de fevereiro de 2017 - 18:08

Para esta quinta-feira, dia 9, um canal de umidade que atua sobre Goiás deixa o tempo nublado, com grandes possibilidades de pancadas de chuvas em todas as regiões do Estado. A temperatura permanece estável. As chuvas serão de fraca a moderada.

Para Goiânia, a previsão é de chuva de curta duração e pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Temperatura mínima de 20°C e máxima de 32°C. A umidade máxima do ar atinge 86%. As informações são do Núcleo de Meteorologia e Hidrologia de Goiás.