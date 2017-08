Previsão de chuva nesta terça-feira no Sul de Goiás

Data de publicação: 21 de agosto de 2017 - 18:07

A frente fria que atua no Sul de Goiás deixa o tempo com muitas nuvens e com grandes probabilidades de chuvas na região. Nas demais áreas, há uma variação de nebulosidade e no extremo Norte o sol predomina.

A umidade relativa mínima do ar continua baixa e a temperatura com grande amplitude diária.

Em Goiânia, a temperatura vai oscilar de 18ºC a 33ºC, com a umidade relativa do ar atingindo a mínima de 40%. A previsão é do Núcleo de Meteorologia e Hidrologia da Secretaria de Desenvolvimento.

Mais informações: (62) 3201-5203