Pode chover neste fim de semana em Goiânia

Data de publicação: 6 de janeiro de 2017 - 19:00

Neste sábado, dia 7, o tempo será de nebulosidade na Região Centro-Sul de Goiás e podem ocorrer chuvas esparsas e localizadas. As chuvas serão de intensidade fraca a moderada. Na Região Norte, o sol vai predominar.

De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Núcleo de Meteorologia e Hidrologia, ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SED), em Goiânia o dia fica ensolarado pela manhã e à tarde chove, com trovoada. A umidade relativa do ar deve variar entre 85% e 54%. Já a temperatura mínima prevista será de 18ºC e a máxima, 35º.

O tempo neste domingo, dia 8, deve ficar nublado em todas as regiões do Estado. Com isso, as temperaturas máximas caem um pouco. Há possibilidade de chuvas localizadas, mas com intensidade de fraca a moderada.

Em Goiânia, o sol predomina na manhã deste domingo, mas à tarde deve ter chuva com trovoadas. A umidade relativa do ar pode variar de 77% a 58%. A temperatura mínima deve ser de 25ºC e a máxima pode chegar a 33ºC.

Mais informações: (62) 3201-5203