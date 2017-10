Previsão de curtas aberturas de sol e pancadas de chuva localizadas para terça-feira

Data de publicação: 30 de outubro de 2017 - 18:11

De acordo com o Núcleo de Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás, a previsão do tempo para a terça-feira, último dia do mês de outubro, é de muitas nuvens horizonte, devido a áreas de instabilidade que se formam em todas as regiões de Goiás. Podem ocorrer curtas aberturas de sol e pancadas de chuva localizadas, acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia.

No Norte goiano, a temperatura mínima fica em torno de 24ºC e a máxima deverá atingir os 33ºC, com umidade relativa do ar variando entre 75% e 90%.

No Sul, as temperaturas ficam entre 22ºC e 36ºC, com umidade do ar variando entre 52% e 86%.

Nas regiões Central e Leste, as temperaturas caem e a umidade do ar tende a apresentar índices elevados. Na região Central, a mínima deverá ser de 20ºC e a máxima de 24ºC, com umidade do ar variando entre 73% e 97%. No Leste goiano, mínima prevista é de 20ºC e máxima de 25ºC, com umidade variando entre 70% e 97%.

Em Goiânia, os termômetros deverão registrar 22ºC nas primeiras horas do dia e, à tarde, as temperaturas não deverão passar de 31ºC. A umidade do ar alterna entre 77% e 96%.