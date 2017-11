Previsão de pancadas de chuva com trovoadas nesta quinta-feira

Data de publicação: 8 de novembro de 2017 - 18:05

As condições de tempo para Goiás nesta quinta-feira, dia 09, permanecem semelhantes às do início da semana e prometem pancadas de chuva com trovoadas e descargas elétricas, com acumulados significativos, em algumas regiões. As temperaturas máximas permanecem mais amenas.

Na região Norte, a umidade relativa do ar oscila entre 66% e 89%, com mínima de 22ºC e máxima de 30ºC. No Sul, a mínima prevista é de 22ºC e a máxima é de 28ºC, com umidade do ar entre 50% e 81%.

Na região Central, mínima de 21ºC e máxima de 25ºC e umidade do ar mais elevada, entre 74% e 99%. No Leste goiano serão registradas as temperaturas mais baixas do dia, com mínima de 18ºC e máxima de 24ºC, lá a umidade alterna entre 54% e 88%.

Em Goiânia, mínima de 21ºC e máxima de 28ºC. Umidade relativa do ar oscilando entre 54% e 93%.

A previsão do tempo é elaborada pelo Núcleo de Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás.