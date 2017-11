Previsão de chuvas isoladas com trovoadas nesta quarta-feira

Data de publicação: 7 de novembro de 2017 - 18:06

Para esta quarta-feira, dia 8, o Núcleo de Meteorologia e Hidrologia de Goiás prevê pancadas de chuvas isoladas com trovoadas e descargas elétricas, podendo ser fortes. As temperaturas máximas permanecem mais amenas.

No Norte do Estado, a temperatura mínima será de 23ºC e a máxima de 31ºC, a umidade relativa do ar varia entre 53% e 91%. No Sul goiano, a mínima prevista é de 21ºC e a máxima de 28ºC, com umidade oscilando entre 41% e 86%.

Na região Central, a temperatura mínima deve ficar por volta dos 20ºC e a máxima em torno dos 25ºC. Essa será a região do Estado que apresentará os índices mais elevados de umidade do ar, segundo a previsão, entre 68% e 90%.

A região Leste também terá umidade um pouco mais elevada, alterando entre 60% e 93%, com temperaturas variando de 18ºC a 25ºC.

Em Goiânia, pequena chance de chuva a qualquer hora do dia e temperaturas mais amenas, com mínima de 22ºC e máxima de 30ºC, e umidade relativa do ar variando entre 56% e 90%.