Previsão de tempo para domingo

Data de publicação: 14 de janeiro de 2017 - 8:18

Neste domingo, dia 15, a umidade atua sobre o Estado, com nuvens aparecendo em todas as regiões, fazendo as temperaturas máximas diminuírem um pouco. As chuvas são de fraca a moderada intensidade. A menor temperatura em Goiás será registrada na Região Leste, com mínima de 17ºC.

Em Goiânia, muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. Temperatura mínima 20ºC e máxima de 28ºC. Umidade relativa do ar pode chegar a 92%.

Mais informações: (62) 3201-5203