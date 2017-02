Previsão do tempo para esta quarta-feira

Data de publicação: 7 de fevereiro de 2017 - 17:18



Nesta quarta-feira, dia 8, a previsão da meteorologia é de pancadas de chuva localizadas, acompanhadas de rajadas de vento e raios em todas as regiões de Goiás. Temperatura estável. Chuvas de fraca a moderada intensidade, podendo ser fortes na Região Centro-Norte. As regiões Sul e Sudoeste devem apresentar as maiores temperaturas, com a máxima chegando a 31º.

Goiânia, a qualquer hora do dia, pode ter chuva de curta duração, acompanhada de trovoadas. Temperatura mínima de 20ºC e máxima de 29ºC. Umidade do ar pode chegar a 86%. As informações são do Núcleo de Meteorologia e Hidrologia, ligado à SED.

Mais informações: : (62) 3201-5522 e 3201-5567