Previsão do tempo para esta terça-feira

Data de publicação: 13 de fevereiro de 2017 - 18:03



No Leste e no Sul de Goiás, a previsão para esta terça-feira, dia 14, é de sol e poucas nuvens. Nas demais áreas, muitas nuvens e pancadas de chuvas fortes. Temperatura estável. A Região Sul deve apresentar máxima de 32ºC.

Em Goiânia, o dia deve ser de sol entre poucas nuvens. Temperatura mínima de 20ºC e máxima de 31ºC. Umidade do ar vai variar de 55% a 83%. As informações são do Núcleo de Meteorologia e Hidrologia, ligado a SED.

Mais informações: (62) 3201-5522