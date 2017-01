Previsão do tempo para este domingo

Data de publicação: 29 de janeiro de 2017 - 8:24

Segundo o Núcleo de Meteorologia e Hidrologia, neste domingo, dia 29, o canal de umidade permanece em Goiás, levando a formação de nuvens pesadas e fazendo com que nuvens apareçam em todas as regiões. As temperaturas máximas diminuem. As chuvas ainda ocorrem de forma generalizada e são de fraca a moderada intensidade.

Em Goiânia, predomínio de sol pela manhã. À tarde chove com trovoada. Temperatura máxima de 30ºC. Umidade do ar variando de 47% a 77%.

Mais informações: (62) 3201-5203