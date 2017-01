Previsão do tempo para este domingo

Data de publicação: 22 de janeiro de 2017 - 7:51

O canal de umidade atua sobre o Estado de Goiás neste domingo, dia 22, fazendo com que nuvens apareçam em todas as regiões, deixando as temperaturas máximas estáveis. As chuvas serão de fraca a moderada intensidade.

Em Goiânia, muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. Temperaturas entre 20ºC e 29ºC. A umidade do ar pode chegar a 87%.

Mais informações: (62) 3201-5203