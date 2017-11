Sábado previsão de chuva em todas as regiões de Goiás

Data de publicação: 10 de novembro de 2017 - 18:10

Neste sábado, dia 11, a previsão do tempo é de possibilidades de chuvas em todas as regiões devido a áreas de instabilidade que se formam com o aquecimento diurno e a umidade vinda da região amazônica. Previsão de muitas nuvens com curtas aberturas e pancadas de chuva que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia.

No Norte, mínima de 22ºC e máxima de 32ºC, umidade do ar variando entre 77% e 100%. No Sul mínima de 23ºC, máxima de 34ºC, e umidade elevada, variando entre 71% e 99%.

A região Central de Goiás terá temperaturas amenas, mínima de 19ºC e máxima de 26ºC, com umidade oscilando entre 78% e 99%. O Leste goiano terá temperaturas idênticas às da região Central, com mínima de 19ºC e máxima 26ºC, a umidade no Leste varia entre 79% e 100%.

Goiânia terá um sábado com condições climáticas bastante agradáveis, com mínima de 21ºC, máxima de 27ºC e umidade relativa do ar variando entre 76% e 97%.

Domingo

No domingo, dia 12, as condições climáticas serão de muitas áreas de instabilidades sobre Goiás, deixando o dia com muita variação de nebulosidade e possíveis pancadas de chuvas no Centro-Norte do Estado. No sul haverá variação de nebulosidade com pouca chance de chuva.

A região Norte terá mínima de 21ºC e máxima de 28ºC, com umidade elevada, entre 75% e 100%. No Sul, mínima de 20ºC e máxima de 30ºC, e tempo um pouco mais seco, com umidade variando de 50% a 99%.

Na região Central, mínima de 19ºC e máxima de 23ºC umidade entre 75% e 99%. No Leste mínima de 18ºC, máxima de 23ºC e umidade entre 73% e 97%.

Em Goiânia, mínima de 20ºC, máxima de 27ºC e umidade entre 72% e 98%.