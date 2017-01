Terça-feira com muitas nuvens e chuva em Goiás

Data de publicação: 23 de janeiro de 2017 - 18:31

Nesta terça-feira, dia 24, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) ainda atua sobre Goiás deixando o tempo com muitas nuvens e possibilidade de chuvas a qualquer hora do dia, em todas as regiões. As chuvas deverão ser de fraca a moderada. Na Região Sul a temperatura máxima deve ficar em 31ºC . Na Região Leste a mínima deve ser de 16ºC.

Para Goiânia a previsão é também de chuva de curta duração, podendo ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Temperaturas entre 18ºC e 28ºC . Umidade relativa do ar pode chegar a 90% . As informações são do Núcleo de Meteorologia e Hidrologia da Secretaria de Desenvolvimento (SED).