Primeira obra do Goiás na Frente será entregue neste sábado em Gameleira

Data de publicação: 25 de agosto de 2017 - 18:24

Neste sábado, dia 26, será inaugurada a primeira obra do Goiás na Frente, em Gameleira de Goiás, a 69 km de Goiânia, no Sul do Estado. Por meio de convênio de R$ 1 milhão foram realizadas no município obras de pavimentação asfáltica, meio-fio e galerias pluviais. “A população colhe frutos deste importante planejamento”, disse o supervisor do programa, secretário Talles Barreto, durante vistoria ao empreendimento.

Coordenador do programa, o vice-governador José Eliton afirma que a inauguração marca o início de um novo salto de desenvolvimento para o Estado. “Estamos preparando Goiás para avançar ainda mais. O Goiás na Frente reflete nosso entusiasmo e compromisso em fazer um estado cada vez mais próspero”, assegura.

Para o prefeito de Gameleira de Goiás, Wilson Tavares, o Governo de Goiás demonstra sensibilidade em deixar que os próprios gestores municipais definam o destino dos recursos do programa. Segundo ele, a população do município está bastante satisfeita com a obra.

“Estamos mostrando que, com empenho, é possível entregar benefícios aos goianos. Começamos todos os trâmites com bastante agilidade e, agora, já vamos inaugurar essa importante obra”, afirma.