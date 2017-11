Primeiro vestibular da Faculdade da Polícia Militar oferece mais de 500 vagas

Data de publicação: 7 de novembro de 2017 - 7:30

Por Hosana Alves

A primeira Faculdade da Polícia Militar (FPM) privada do país está com inscrições abertas para o seu primeiro vestibular e oferece, para o primeiro semestre de 2018, um total de 560 vagas, distribuídas por quatro cursos iniciais. A faculdade oferece cursos para a população em geral e não apenas para militares.

Vagas

No momento estão sendo oferecidas 160 para o curso de Enfermagem, 160 para o curso de Biomedicina, e outras 160 para o curso de Educação Física. Ainda serão oferecidas 80 vagas para o curso superior de Tecnologia em Segurança Pública, para o qual o pré-requisito exigido é de que o candidato seja um profissional da área de segurança pública.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e estão abertas até às 15h do dia 24 de novembro, no endereço eletrônico da faculdade na internet. O primeiro vestibular da faculdade está agendado para as 14h, do dia 26 de novembro, onde, por enquanto, funcionará a sede da faculdade, no Colégio Militar Polivalente Modelo Vasco dos Reis, na Rua T-48, no Setor Bueno, na capital. Para esse primeiro vestibular mais de 1.500 candidatos já estão inscritos.

Inclusão social

De acordo com o diretor Administrativo e Financeiro da instituição, tenente-coronel Ubiratan Reges de Jesus Júnior, a FPM terá mensalidades com valores acessíveis e descontos de 30% nas mensalidades serão oferecidos para os alunos egressos das escolas militares. Segundo ele, a FPM irá disponibilizar a partir de 2018 a abertura de bolsas estudantis (em parcerias e convênios com diversas instituições estaduais e federais) e está prevista também a realização de vestibular social.

O diferencial da FPM, de acordo com o diretor administrativo e financeiro da instituição, será a qualidade do ensino oferecido, que, segundo ele, deverá funcionar nos moldes do ensino hoje oferecido pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), em São Paulo, e pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), no Rio de Janeiro. Segundo ele, as pessoas que idealizaram o modelo da FPM aqui em Goiás buscaram nessas referências de ensino superior as bases para o funcionamento da faculdade primeira faculdade militar goiana. “O nosso acadêmico terá um currículo respeitável e bem aceito dentro e fora de Goiás e do país, como acontece com os acadêmicos do ITA e do IME”, garante o diretor.

Modelo a ser seguido

Ele afirma que representantes dos estados do Acre, Bahia e Minas Gerais, além do Distrito Federal, já vieram buscar aqui em Goiás orientações para a implantação de modelos semelhantes de instituições militares e superiores de ensino que deverão funcionar naquelas localidades.

O coronel Ubiratan Júnior declara ainda que municípios do interior do Estado também já solicitaram pólos da FPM em suas regiões.

Antigo anseio

Segundo ele o surgimento de uma faculdade que funcionasse dentro do modelo do ensino oferecido pelos colégios militares já era uma solicitação antiga de pais, alunos e ex-alunos dessas instituições, que desejavam dar continuidade ao processo de aprendizado dentro do mesmo padrão oferecido por essas escolas militares nos ensinos fundamental e médio.

A FPM terá como mantenedora a Fundação Tiradentes e seu funcionamento não contará com verbas públicas. Futuramente, segundo consta em seu projeto, a faculdade deverá oferecer um total de 24 cursos superiores, entre os quais estarão Nutrição e Psicologia, ministrados em um campus próprio. Para 2018 a faculdade já deverá oferecer o curso de Direito. A Faculdade também terá laboratórios e hospitais próprios.

“Trata-se de uma proposta de ensino inovadora e alinhada aos princípios militares que vislumbram oferecer o melhor conteúdo de ensino e formação diferenciada nas mais diversas áreas dos saberes”, conclui o tenente-coronel.

Mais informações: (62) 3286-5895.