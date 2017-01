Processo seletivo do Credeq teve 2,8 mil inscrições

Data de publicação: 17 de janeiro de 2017 - 14:25

O Centro de Referência e Excelência em Dependência Química, em Aparecida de Goiânia (Credeq – Prof. Jamil Issy) contabilizou 2.820 inscrições efetivadas no segundo processo seletivo, que oferece 196 vagas, em 27 cargos. A totalização, divulgada pelo R H da unidade de saúde, nesta terça-feira, dia 17, é cerca de 46% menor que as 5.260 senhas distribuídas nos seis dias da primeira fase do certame.

De acordo com o diretor geral do Credeq, Cleison Rodrigues, a grande procura foi nos três últimos dias de inscrições (3.537). Quanto a diferença entre o número de senhas distribuídas e candidaturas efetivadas, o diretor esclarece que nem todos os atendidos efetivaram suas inscrições, principalmente, por falta de documentos que comprovassem as informações na ficha de inscrição, ou, simplesmente, por desconhecerem as funções ofertadas.

“O índice de desconhecimento do conteúdo do edital foi muito alto. Candidatos chegaram a preencher a ficha de inscrição sem saber ao menos quais cargos eram disponibilizados. Sem contar que muitos não tinham sequer os documentos básicos de identificação. Compareceram ao Credeq apenas por que ouviram falar que haveria contratação”, exemplifica Rodrigues.

As maiores procuras ficaram por conta dos cargos de farmacêutico (80 inscritos, para uma vaga), auxiliar de almoxarifado (60 inscritos, para uma vaga), educador físico (176 inscrições, para três vagas), nutricionista (97 inscritos, para duas vagas), telefonista (79 inscritos, para duas vagas) e assistente de agente administrativo (424 inscritos, para 13 vagas).

Todas as inscrições vão passar pela análise curricular. Até a próxima semana deve ser divulgada a listagem com os nomes dos candidatos aptos às provas. Os resultados serão publicados no site credeq-go.org.br.

Mais informações:(62) 3952-5515