Procon divulga pesquisa sobre manutenção veicular

Data de publicação: 8 de fevereiro de 2017 - 13:30

O Procon vai divulgar nesta quinta-feira, dia 9, pesquisa de preços sobre manutenção veicular. Esta pesquisa inédita busca ajudar os condutores de veículos, principalmente aqueles que vão pegar a estrada no feriado de Carnaval. O Procon visitou 14 estabelecimentos especializados durante o mês de fevereiro, verificando os preços de aproximadamente 90 produtos como: óleo, filtro de óleo, filtro de ar e de combustível. Foram pesquisadas marcas diferentes de cada produto e para diferentes tipos de veículos. Além dos produtos, o órgão pesquisou os valores praticados para os serviços mais comuns em manutenção veicular: alinhamento, balanceamento e cambagem.

Com o preço do combustível pesando no bolso do motorista, o órgão recomenda a manutenção preventiva do veículo como a forma mais econômica de manter o carro em bom estado e reduzir o consumo de combustível. Para isso, a troca regular de óleo, filtros de óleo, ar e de combustível, além da realização periódica de alinhamento, balanceamento e cambagem devem ser cuidadosamente respeitadas de acordo com as normas de cada fabricante.

O levantamento completo estará disponível a partir das 8 horas de quinta-feira, no site do Procon. O atendimento à imprensa acontecerá a partir das 7h30 (por telefone) e a partir das 8h30 na sede do órgão.