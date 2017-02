Procon conquista índice de 99,85% de satisfação do usuário

Data de publicação: 8 de fevereiro de 2017 - 16:00

Considerado um dos órgãos do governo estadual que mais conta com a credibilidade e confiança da população goiana, o Procon Goiás comprova essa excelente aprovação por meio dos números de atendimentos realizados em 2016. No ano passado, o órgão recebeu 68.686 denúncias por meio do Disque Denúncia 151, 56% a mais do que em 2015.

De janeiro a dezembro de 2016, alcançou a média do índice da satisfação do usuário de 99,85%, ou seja, mais de 99% dos consumidores que utilizaram os serviços do Procon classificaram o atendimento como ótimo, índice que está muito acima dos padrões exigidos pelo Vapt Vupt, que é de 99,5%

A ferramenta Procon Web, sistema desenvolvido pela Gerência de Tecnologia da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) para atendimento virtual dos consumidores, registrou 8.659 atendimentos, 11℅ do que no ano anterior. O índice de avaliação do atendimento, que mede principalmente se a demanda foi solucionada em tempo ágil, atingiu 98,13% de satisfação.

Atualmente, o Procon tem conta com 105 servidores efetivos e 49 comissionados distribuídos em sua sede e em 15 postos de atendimento Vapt Vupt em Goiânia e Região Metropolitana. A unidade padrão Vapt Vupt Sede conta com 20 guichês de atendimento. A rede de atendimento presencial municipal conta com 33 Procons Municipais Integrados.

A superintendente do órgão, Darlene Costa explica que, em cidades que ainda não possuem Procon Municipal instalado, o Procon Goiás presta o atendimento aos consumidores através do Procon Web, hoje presente em 11 municípios goianos.

Atendimentos e demandas

Em 2016, foram realizados 163.020 atendimentos, um crescimento de 14,11% da demanda em relação a 2015. O índice de solução é considerado excelente. 98,13% dos atendimentos foram resolvidos de forma preliminar/imediata e apenas 1,87% foram revertidos em Abertura de Processo Administrativo Sancionatório.

Darlene cita como demandas atuais do órgão: a realização do concurso para provimento de 15 vagas ao cargo de fiscal das relações de consumo, conquista do auxílio-alimentação, e pagamento de horas extras aos fiscais nas operações realizadas à noite e aos finais de semana. “Em 2017 vamos trabalhar para expandir o Procon nos municípios, melhorar e ampliar a parte tecnológica e avançar na prestação de serviços à população. Vale ressaltar que o Procon Goiás é referência no Brasil ao implantar um novo programa de capacitação de servidores. Distrito Federal, São Paulo e Amazonas já participaram da nossa capacitação. Em março será o Espírito Santo”, ressalta Darlene.

Itinerante

Com o objetivo de melhor atender a população goiana, o Procon também participa do Programa Governo Junto de Você com atendimento presencial, reuniões com fornecedores e palestras educativas sobre direitos e deveres, além de fiscalizações.

Já o Posto do Procon instalado na Assembleia Legislativa de Goiás, além do atendimento Pessoa Física, também oferece atendimento Pessoa Jurídica por meio de agendamento no site do Procon. “Estar ainda mais ao alcance da população é meta do Procon para 2017” afirma a superintendente.

Serviços e parcerias

Implantado pelo Procon, o Núcleo de Renegociação de Dívidas (NRD) auxilia os consumidores goianos na prevenção do super-endividamento. No ano passado, foram protocoladas 3.639 solicitações de cálculos de dívidas, e de posse do cálculo da dívida foi realizado o total de 6.549 negociações e/ou renegociações, com êxito em 95,18% das negociações.

Na mediação de conflitos entre consumidor e fornecedor, serviço prestado pelo Procon, foram realizadas em 2016, 2.658 mil audiências de Conciliação, com o percentual de 52% de acordos realizados. O crescimento no quantitativo desse tipo de audiência foi de 160%.

Parcerias e convênios também ajudam na prestação de serviços do órgão. Entre os vários convênios firmados pelo Procon se destaca o realizado com o Tribunal de Justiça de Goiás, para Homologação Judicial dos Termos de Audiência. Em parceria com a Vigilância Sanitária, Agrodefesa, Anvisa e Polícia Civil/Decon, entre outros, o órgão participou de diversas operações, com a Gardião, Olho Vivo, Ferro Velho e Carne Clandestina.

Ações fiscalizatórias

Graças às fiscalizações realizadas em 2016, foram retirados do comércio 65.051 unidades de produtos impróprios para o consumo, sendo: 16.409 mil litros de produtos líquidos e 16,97 toneladas de sólidos. Aumento de 34% no total de produtos inutilizados para o consumo. Em 2016, o Procon arrecadou quase R$ 20 milhões. Um aumento de 57% sobre o total arrecadado em relação ao ano de 2015, em decorrência do Programa Procon Regulariza.

Concurso autorizado

Em recente visita ao Procon Goiás, o governador Marconi Perillo, acompanhado do secretário de Gestão e Planejamento (Segplan), Joaquim Mesquita, autorizou a tomada de providências para a realização concurso público e de pagamento de auxílio-alimentação e horas extras para os servidores do órgão. Na oportunidade, Marconi parabenizou a equipe do Procon pelo “serviço de excelente qualidade prestado à população goiana”.

Mais informações: (62) 3201-71346