Procon Goiás divulga pesquisa de preços de itens para o preparo de comidas típicas das festas juninas

Data de publicação: 19 de junho de 2017 - 13:41

Em 24 e 29 de junho são comemorados os dias de São João e São Pedro, respectivamente. Para auxiliar os consumidores com os preparativos dos pratos típicos desta época do ano, o Procon Goiás divulga amanhã, dia 20, uma pesquisa de preços com mais de 60 itens, coletados em estabelecimentos da capital.

Milho de pipoca, amendoim, canjica, paçoca, pé de moleque, fubá, leite de coco, coco ralado, creme de leite, condimentos como canela, erva doce, cravo da índica, além de verduras como batata doce, milho verde, gengibre e alguns tipos de bebidas fazem parte dos itens pesquisados.

Todos os dados e comparativos estarão disponíveis à população no site www.procon.go.gov.br a partir das 8 horas.

O atendimento à imprensa acontece a partir das 7h30 (por telefone) e a partir das 8h30 (sede do Procon Goiás – 3º andar).

Comunicação Procon Goiás