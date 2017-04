Procon Goiás faz cálculo de dívida pela internet

Data de publicação: 17 de abril de 2017 - 16:08

O consumidor que precisa fazer o cálculo das dívidas, para se proteger contra a cobrança excessiva de juros por parte dos credores, pode usar o Procon Web, um canal de atendimento virtual disponível no site do Procon Goiás.

O Procon Web, ferramenta que permite este acesso, é um atendimento não presencial, que permite ao consumidor registrar a solicitação de cálculo de forma simples e rápida, no momento em que desejar, evitando trânsito, fila etc. A qualidade do serviço é a mesma do atendimento presencial na sede do Procon Goiás.

Para acessar o Procon Web, basta o consumidor clicar no link (proconweb.ssp.go.gov.br) e fazer seu cadastro como “consumidor”, preencher os campos obrigatórios, como identificação e confirmação de senha. Após aceitar o termo de uso e as condições para fazer o cadastro, é só escolher a opção “cálculo” dentre os serviços disponíveis. Em seguida, o consumidor preenche os detalhes do evento (narrativa do fato/pedido) e, no campo “anexo”, deve anexar os documentos de acordo com a demanda.

O Procon Goiás trabalha com o prazo de cinco dias para elaborar o cálculo e enviar o laudo ao consumidor pelo e-mail cadastrado (o documento original fica disponível ao consumidor na sede do órgão). Com o cálculo em mãos, o consumidor tem condições de conhecer o valor real da sua dívida e poderá, com a intermediação de um atendente do Procon Goiás, avaliar as vantagens das propostas oferecidas pelas empresas e negociar sua dívida.

Os cálculos realizados pelo Procon Goiás são amplamente aceitos em ações judiciais e extrajudiciais e em cortes de arbitragem, sendo reconhecidos como instrumento de negociação entre consumidores e fornecedores. Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem solicitar a realização de cálculos, inclusive para o ingresso de ações revisionais junto ao Poder Judiciário.

Confira a lista de cálculos elaborados pelo Procon Goiás:

Carnês de lojas;

Aluguéis em atraso;

Reajuste de aluguéis;

Reajuste de parcelas de financiamento de imóveis;

Parcelas em atraso de lotes, apartamentos e casas;

Liquidação antecipada de financiamento;

Valores em atraso de cartões de crédito;

Valores a reaver no caso de desistência de consórcios;

Revisionais de empréstimos ou financiamentos;

Atualização de valores de sentença (como danos morais ou materiais determinados pela Justiça);

Atualização de valores para restituição – título de capitalização;

Atualização de valores de cheques devolvidos;

Cálculo de valores a serem devolvidos ao consumidor no caso de desistência de compras de imóveis novos e usados;

Mensalidades escolares em atraso.

O Procon Goiás não elabora cálculos de valores relativos ao Sistema Financeiro da Habitação, crédito educativo, crédito rural e cheque especial.

O Procon Web é mais uma ferramenta à disposição dos consumidores goianos. Caso o consumidor prefira solicitar presencialmente o cálculo, pode dirigir-se aos postos de atendimento nas unidades do Vapt Vupt ou à nossa sede, que fica na Rua 8, nº 242, Edifício Torres, Centro de Goiânia.

