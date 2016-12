Procon informa horário especial de final de ano

Data de publicação: 22 de dezembro de 2016 - 11:28

As sextas-feiras que antecedem o Natal e o Ano Novo, dias 23 e 30, serão ponto facultativo nas repartições públicas do Poder Executivo de acordo com o Decreto Estadual nº 8.846 de 16 de dezembro de 2016. O Procon Goiás informa que as unidades da capital e do interior atenderão em regime de escala. Serão três horários para as seguintes unidades:

Goiânia

Das 7 às 12 horas

- Central do Empresário

- Central do Servidor (Palácio Pedro Ludovico)

- Mangalô

- Praça da Bíblia

- Campinas

- Ipiranga

- Banana Shopping

- Araguaia Shopping

- Unidade Padrão Defensoria Pública

- Unidade Padrão Delegacia Fiscal – Sefaz

- Unidade Padrão Gespre

- Unidade Padrão Goiasprev

- Unidade Padrão Ipasgo

- Unidade Padrão Juceg

- Unidade Padrão Procon

- Unidade Padrão Secima

Das 7 às 13 horas

- Unidade Padrão SCTI – Teleatendimento

Das 8 às 13 horas

- Shopping Buena Vista

- Shopping Cidade Jardim

- Shopping Passeio das Águas

Interior

Das 7 às 12 horas

- Águas Lindas

- Aparecida Centro

- Garavelo (Aparecida de Goiânia)

- Itumbiara

- Rio Verde

- Senador Canedo

- Trindade

Das 8 às 13 horas

- Admar Otto – Buriti Shopping – Aparecida de Goiânia

Fecham na sexta-feira, dia 23, e só retomam o atendimento na segunda-feira, dia 26, em horário normal:

Alexânia, Alvorada do Norte, Anicuns, Bela Vista de Goiás, Bom Jesus, Buriti Alegre, Caldas Novas, Catalão, Cidade de Goiás, Cristalina, Formosa, Goianésia, Goiatuba, Goianira, Itaberaí, Itapuranga, Iporá, Ipameri, Inhumas, Itauçu, Jataí, Jaraguá, Luziânia, Minaçu, Morrinhos, Mozarlândia, Mineiros, Nerópolis, Novo Gama, Palmeiras de Goiás, Planaltina, Porangatu, Posse, Piracanjuba, Pires do Rio, Pirenópolis, Quirinópolis, São Miguel do Araguaia, Santo Antônio do Descoberto, Santa Helena e Valparaíso.

Todas as unidades do Vapt Vupt em Goiânia e no interior do Estado não funcionam nos dias 24 e 31 de dezembro.

Mais informações: (62) 3201-7134

*Assessoria de Imprensa do Procon Goiás