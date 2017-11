Procuradores são recebidos pelo governador no Palácio das Esmeraldas

Data de publicação: 7 de novembro de 2017 - 17:29

Os procuradores do Estado foram recebidos para um café da manhã nesta terça-feira, dia 07, pelo governador Marconi Perillo. A recepção aconteceu no Palácio das Esmeraldas e faz da programação especial da Semana do Procurador. Na ocasião, houve ainda a apresentação da Orquestra Filarmônica de Goiás.

O procurador-Geral do Estado, Alexandre Tocantins, relembrou dos esforços do governador para atender as demandas da PGE e agradeceu por todos os avanços da instituição. Muitas só foram possíveis, graças ao empenho e atenção do governo. “O governador teve participação efetiva e decisiva ao longo desses anos no crescimento e na consolidação da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás. Em todos os seus mandatos, e neste último de maneira mais intensa. Uma transformação muito grande na instituição, com ganhos importantes para a atuação dos procuradores e consequentemente isso tem repercussão na sociedade goiana e dentro do governo do estado de Goiás. Os procuradores foram extremamente valorizados, estão com sua estrutura se consolidando ao longo dos tempos”, disse.

Nessa semana de comemoração, a instituição comemora os resultados do último ano de trabalho. Os procuradores do Estado atuaram em diversas causas e conseguiram economizar 2 bilhões e meio de reais aos cofres públicos. A arrecadação está na casa dos 85 milhões de reais.

Assessoria de Comunicação PGE