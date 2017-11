Programa de proteção social é lançado em Águas lindas de Goiás

Data de publicação: 7 de novembro de 2017 - 18:20

“Política se faz para estender a mão a quem mais precisa”, disse o vice-governador José Eliton ao lançar o Programa Goiás na Frente Terceiro Setor-Social na manhã desta terça-feira, dia 7, em Águas Lindas de Goiás. No município, no Entorno do Distrito Federal, também vistoriou as obras do Hospital Regional e do Colégio Estadual Padrão Século XXI Mansões Village. “Trata-se de empreendimento importante para o hoje e o amanhã, para as próximas gerações”, afirma. “É uma alegria grande ver o Estado crescer e se desenvolver com obras em todos os municípios”, diz.

“Estamos aqui para fazer a ação que mais me orgulha enquanto político e gestor, que é levar esperança àqueles que tiveram menos oportunidades na vida”, afirma José Eliton. “É possível construir políticas públicas que ajudam e levam dignidade aos goianos”, relata. Durante a solenidade, ele anunciou a ampliação de programas sociais como o Renda Cidadã, Jovem Cidadão e Cheque Reforma. “Terão prioridade pessoas portadoras de deficiência física”, diz.

“Iremos incrementar 30 mil famílias no Renda Cidadã (que atenderá 100 mil beneficiários) e autorizar aumento no número de pessoas beneficiadas pelo Jovem Cidadão, que chegará a 5 mil pessoas contempladas pelo programa de inserção ao primeiro emprego”, adianta. “Nos orgulhamos em servir ao próximo e fazer de nosso trabalho diário uma profissão de fé para atender a quem mais precisa”, destaca.

Além da ampliação, o programa pretende também zerar o número de famílias em situação de vulnerabilidade. “Seremos o primeiro estado do país a atingir estes índices. Terão prioridade pessoas portadoras de deficiência física”, ressalta.

O Goiás na Frente 3º Setor – Social também prevê incentivo às entidades sem fins lucrativos que desenvolvem ações para ajudar a população. “Por meio do Reconhece Goiás, elas receberão um prêmio de R$ 20 mil. O uso do montante será decidido pelas próprias entidades beneficiadas”, explica Eliton.

O prefeito Hildo do Candango celebrou o volume de investimentos por parte do Governo de Goiás em Águas Lindas. “São R$ 15 milhões em obras. Agradeço a dedicação de José Eliton e Marconi Perillo que sempre presenteiam o nosso município”, diz o gestor.

Hospital Regional

Durante sua passagem pelo Entorno do DF, o vice-governador vistoriou as obras de construção do Hospital Regional de Águas Lindas, que está com 80% da estrutura física executada. A unidade conta com recursos do governo estadual e do governo federal e vai atender municípios goianos localizados na região do Entorno do Distrito Federal. “Este é um antigo sonho da comunidade que o governador Marconi Perillo e eu entregaremos”, disse Eliton.

A unidade deve ser entregue à população em junho do próximo ano e contará com 107 leitos de internação, 32 UTI’s (adulto, infantil e neonatal), 11 leitos de emergência e recuperação, oito salas cirúrgicas, além de 22 consultórios, central de exames e laboratório de análise clínica.

Escola Padrão Século XXI

Além do lançamento do Goiás na Frente Terceiro Setor – Social e da vistoria das obras de construção do Hospital Regional de Águas Lindas, Eliton também visitou o canteiro de obras de uma das cinco escolas Padrão Século XXI que o Governo de Goiás ergue no município.

Com 75% da obra concluída, a Escola Padrão Século 21 Mansões Village conta com quadra poliesportiva, laboratório de ciências, biblioteca, grêmio estudantil, auditório, administração e sala dos professores. As outras escolas que estão em construção são o Colégio Estadual Jardim América IV, Jardim Brasília, Mansões Odisseia e Jardim Guaira.

Fotos: Wildes Barbosa