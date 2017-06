Sobre Todas as Coisas discute a indústria da moda nesta segunda-feira

Data de publicação: 19 de junho de 2017 - 17:18

O programa Sobre Todas as Coisas desta segunda-feira, dia 19, será transmitido ao vivo, a partir das 19 horas, no canal TV Cultura/TBC. No estúdio, as apresentadoras Susete Amâncio e Carla Lacerda recebem como convidados a personal stylist Andressa Pacheco, o consultor de moda Leandro Pires e a consultora de RH, Dilze Percílio, para discutirem sobre a indústria da moda.

Goiânia é conhecida como um dos polos mais importantes da moda em todo o País. O setor atrai gente de todas as partes do Brasil e de países vizinhos, que vem em busca de roupas e acessórios de qualidade e preços baixos. Na mídia, a moda é um dos setores que mais geram propagandas. Nas redes sociais, há milhares de ofertas de produtos que mexem com a vaidade das pessoas. É sobre esse assunto que o Programa Sobre Todas as Coisas vai falar nesta segunda-feira.

Mais informações: (62) 3201-7600