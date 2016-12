TV Brasil Central estreia novos programas

Data de publicação: 26 de dezembro de 2016 - 13:32

Em 2017, a Televisão Brasil Central, emissora da Agência Brasil Central de Comunicação passa a contar com seis novos programas em sua grade: Amor ao Esporte, Conexão Ambiental, Vida e Estilo, Tá Logado?, GO Design e Take 1. A previsão é de que alguns deles sejam exibidos a partir de janeiro. As novidades são fruto da reformulação por que passa a grade de programação da TBC com o intuito de valorizar a produção local e aproveitar melhor o conteúdo da TV Cultura.

As mudanças foram propostas pelo grupo de trabalho criado para avaliar e reformular a grade da TBC, levando-se em conta o planejamento estratégico da diretoria, que visa tornar a emissora lucrativa. Depois de uma análise aprofundada e de várias pesquisas, essa comissão, composta por servidores da TV, levantou os pontos fortes e fracos da programação e desenvolveu um novo projeto. Entre as mudanças está a criação do Departamento de Conteúdo, responsável por gerir todos os programas da emissora goiana (os novos e também os já existentes, como o Sobre Todas as Coisas, Roda de Entrevista e Agenda Cultural), desde a concepção da ideia até a avaliação dos resultados.

Segundo Jarleo Barbosa, coordenador do núcleo, a criação do Departamento de Conteúdo foi pensada porque faltava na TBC um espaço que centralizasse as produções da emissora. “Vamos primar pela qualidade dos nossos programas, já que vamos acompanhar diariamente o que é feito”, afirma. Mazé Alves também é integrante do novo departamento e ocupa o cargo de produtora geral. Além deles, integram a equipe cerca de 20 pessoas, jornalistas que já atuam nos programas Sobre Todas as Coisas, Roda de Entrevista, Conexão Ambiental, e também estagiários do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás (UEG).

Modernização

As mudanças na TBC fazem parte do projeto de revitalização promovido pela Agência Brasil Central nos seus veículos de comunicação. O Sistema Brasil Central de Rádio também está em processo de reformulação da programação e alguns equipamentos serão trocados para a melhoria do sinal das rádios.

As logomarcas da TBC, da Rádio Brasil Central e da RBC FM foram reformuladas. Os designers gráficos da ABC criaram a nova identidade visual das emissoras. A mudança será percebida de forma gradativa. Por enquanto, ela será vista nos carros da ABC a partir desta semana.

Novos programas

Tá Logado?

Sinopse: Programa de estúdio que abordará os principais assuntos e agentes da internet: canais de YouTube, dicas de vídeo, novos sites.

Vida e Estilo

Sinopse: Programa de estúdio voltado para a beleza de forma integral: moda, estética, vida fitness (gastronomia) e beleza interior. Além de estúdio, o programa terá suporte de VT.

GO Design

Programa de estúdio voltado para o design em Goiás: moda, interiores, arte e beleza. Além do estúdio, o programa terá matérias e quadros gravados.

Take 1

Sinopse: Programa de estúdio sobre cinema, com análises dos contextos regional, nacional e internacional. Haverá dicas de filmes e coberturas.

Amor ao Esporte

Sinopse: Programa sobre o esporte amador, abrindo espaço a modalidades e esportistas que tradicionalmente não recebem cobertura da mídia.

Conexão Ambiental

Sinopse: Programa que nasceu no Sistema Brasil Central de Rádio e que tem foco no meio ambiente. Na TBC, o intuito é trabalhar com trechos de documentários, pesquisas detalhadas, trilha sonora especial e uso de câmeras mais livre para se distanciar um pouco da imagem jornalística dos telejornais.