Projeto goiano de TI aprovado para cooperação com a França

Data de publicação: 14 de fevereiro de 2017 - 11:09

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg) publicou na última sexta-feira, dia 10, o resultado final da Chamada Pública 05/2016, de Cooperação Internacional com o Institut National de Recherche en Informatique et Automatique (Inria) e o Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), por meio do Institut de Sciences de l’Information et de leurs Interactions (INS2i), ambos da França. Em Goiás, foi aprovado o projeto Leveraging Human Behavior and Uncertainty in 5G Networks to Build Robust Resource Allocation and Services Orchestration Models, do professor da Universidade Federal de Goiás, Kleber Vieira Cardoso. O projeto aprovado propõe um novo framework centrado nos usuários para gerir serviços operacionais de redes 5G e pretende melhorar a representação da incerteza e do perfil dos usuários nestas redes 5G.

A pesquisa será desenvolvida, no Brasil, pelo professor da UFG, em parceria com outros dois pesquisadores, Antônio Alfredo Ferreira, da Universidade Federal de Minas Gerais, e Anelise Munaretto, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Cada um dos pesquisadores foi contemplado pelo edital de seu respectivo Estado. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg) vai financiar o projeto goiano. Na França, a coordenadora do projeto será a professora Aline Carneiro Viana, do Inria.

O objetivo principal da Chamada Pública é apoiar atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, de equipes principais e de equipes orbitais, na área das Ciências e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). A proposta aprovada tem prazo máximo de execução de 36 meses. O resultado final do edital pode ser acessado aqui.

*Assessoria de Comunicação Social da Fapeg