Projeto Invisível confecciona mural para revelar a arte presente no dia-a-dia

Data de publicação: 21 de junho de 2017 - 13:31

O artista Santiago Selon vai se dedicar, durante o período de um mês, à pintura de um mural de aproximadamente 150m², em Goiânia. Com o apoio do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás (FAC), o Projeto Invisível deseja ampliar relações possíveis entre o cidadão, a arte e o espaço urbano. Quem passar pela Praça Universitária poderá acompanhar o desenvolvimento do trabalho, na área II, Blodo D da PUC-GO (nos fundos da Catedral).

O painel em amarelo e vermelho é uma criação inédita de Santiago Selon, especialmente para o Projeto Invisível. Sua composição visual referencia a trajetória do artista que é um especialista em geometria e, portanto, agrega volumetria, perspectivas e planos à sua pintura. “Não haverá uma mensagem explícita neste mural, eu quero levar para as pessoas a liberdade de sentir a obra da forma como ela se comunica com cada um”, comenta Selon.

Segundo ele, o Projeto Invisível deve cumprir a missão de aproximar o cidadão de seu bem comum: a Cidade. Dar visibilidade aos muros de Goiânia é algo que o artista tem feito há mais de 15 anos. A importância disso para Selon é “colaborar para ampliar a percepção de quem habita o território urbano acerca do que foi edificado, dos espaços ocupados e dos vazios existentes que nos permitem a mobilidade”.

Durante todos estes anos de atuação nas ruas da capital goiana, ele conta que, na maioria das vezes, a compra de materiais foi um investimento pessoal e, portanto, não houve recebimento de cachet. Para Selon, o prêmio concedido pelo FAC (Edital 2016) é um marco de reconhecimento de seu trabalho como relevante para o Estado.

Este momento coincide ainda com novos esforços de difusão de sua obra para outros centros urbanos, com o aumento de produtividade em pequena escala, no atelier, e ilumina o momento em que Selon se reconhece e é reconhecido como artista. “Não foi sempre assim”, lembra.

A partir da pintura mural finalizada, em julho, o Projeto Invisível vai disponibilizar gratuitamente o catálogo impresso, composto por registros fotográficos e texto crítico sobre a obra. A cobertura integral de execução do projeto será realizada por meio das mídias sociais (Facebook e Instagram), convidando e motivando o público a se apropriar afetivamente da obra desde o princípio de sua construção.

Sobre Santiago Selon

Bacharel em Design Gráfico, com Pós-Graduação em Artes Visuais, artista visual com intensa produção urbana, Santhiago Selon desenvolve pesquisa em composições geométricas. Suas pinturas e intervenções nas paredes das cidades que visita o levaram a ser convidado a realizar obras para instituições nacionais e internacionais. Selon também atua no circuito de Arte Contemporânea, exibindo sua produção em pintura, gravura, site specific.