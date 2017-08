Projeto quer incentivar preparações de comidas típicas nas escolas estaduais

Data de publicação: 24 de agosto de 2017 - 10:33

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce), por meio da Gerência de Merenda Escolar, lançou nesta quarta-feira, dia 23, o projeto Sabores Goianos na Alimentação Escolar, que visa incentivar preparações de comidas típicas nas escolas da rede estadual. O lançamento ocorre na semana do Folclore Brasileiro e o intuito do projeto é valorizar a riqueza cultural dos goianos, reforçar a importância da alimentação saudável e destacar o trabalho das merendeiras.

O trabalho ficará a cargo de cada unidade escolar, que vai escolher a melhor forma de desenvolver o projeto de acordo com a realidade funcional da mesma. “Essas merendeiras poderão preparar comidas típicas todas as sextas-feiras do mês. Os professores também podem participar da iniciativa, promovendo dentro de sala de aula, trabalhos que abordem essa temática, como didáticas e redações”, afirma a gerente da Merenda Escolar, Fátima Vauldimar Costa Silva.

As escolas interessadas deverão enviar as receitas juntamente com fotos apresentando o desenvolvimento do projeto na unidade escolar, para o e-mail gae@seduc.go.gov.br.

Saiba mais informações aqui.

Confira o cardápio.