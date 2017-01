Provas do processo seletivo do Credeq serão no sábado

Data de publicação: 24 de janeiro de 2017 - 17:46

As provas do processo seletivo do Centro de Referência e Excelência em Dependência Química, em Aparecida de Goiânia (Credeq – Prof. Jamil Issy), serão neste sábado, dia 28, das 14 às 15 horas, na Uni-Anhanguera, na Cidade Jardim, em Goiânia. Estão aptos a concorrerem nesta terceira etapa 2.484 profissionais, que serão acomodados em 50 salas de aulas.

Os portões serão abertos às 13 horas. As provas serão objetivas, com 20 perguntas, sendo cinco de português, cinco de matemática e dez de conhecimentos específicos do cargo para o qual se concorre. Os resultados serão publicados na página oficial do espaço terapêutico.

Para esse segundo processo seletivo, o Credeq disponibiliza 196 vagas, para 27 funções, com salários que variam de R$ 950 a R$ 8.390 mil. As vagas são destinadas a três níveis escolares – fundamental, médio e superior. Os nomes, assim como o quantitativo por vagas, podem ser conferidos no site da instituição de saúde [credeq-go.org.br].

Mais informações: (62) 3952-5515