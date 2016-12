Publicado IPM de 2017

Data de publicação: 28 de dezembro de 2016 - 13:05

O Índice de Participação dos Municípios (IPM), que vigora a partir do dia 1º de janeiro, foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça, dia 27. A Resolução n° 128/16 do Coíndice ocupa as páginas 8 e 9 do diário, reproduzindo a votação ocorrida no dia 22 deste mês, quando o índice foi aprovado pela unanimidade dos conselheiros.

Da receita mensal do ICMS, 25% pertencem aos 246 municípios goianos. A partilha da cota obedece ao seguinte modelo: 85% referente ao valor adicionado das mercadorias produzidas pelo município, 10% distribuído de forma igualitária e 5% referente ao ICMS ecológico.

Comunicação Setorial da Sefaz