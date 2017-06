Público lota Palácio da Música para ver Nelson Freire com Filarmônica

Aclamado por uma plateia que lotou o Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), um dos maiores pianistas da atualidade, Nelson Freire, fez uma apresentação maravilhosa neste sábado, dia 17, em Goiânia. Com a Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG), sob a regência do maestro Neil Thomson, Nelson Freire interpretou, entre outros, o Concerto N 4, de Beethoven, em um dos últimos concertos antes da implantação do novo modelo de gestão da Orquestra de Goiás.

Uma das três maiores orquestras do país, a OFG passará a ser administrada por meio da gestão compartilhada entre o Governo de Goiás e a organização social Elysium Sociedade Cultural. A secretária Raquel Teixeira fez o comunicado ao público, em nome do governador Marconi Perillo, pouco antes do concerto.

​Ela falou do novo modelo de gestão e elogiou o brilhantismo do conjunto musical goiano. “Vocês conquistaram Goiás”, disse. Raquel destacou ainda a direção artística, do maestro britânico Neil Thompson, regente titular da orquestra, desde 2014. De acordo com Raquel, o maestro Thompson imprimiu um nível internacional de qualidade e excelência artística à OFG. “Eles é um dos mais brilhantes e versáteis da sua geração.”

A secretária também agradeceu o trabalho do chefe do Gabinete Gestor do Centro Cultural Oscar Niemeyer, Lisandro Nogueira, da superintendente administrativa de Atividades Culturais, Guaraciaba Rosa de Oliveira, e dos ex-superintendentes da OFG, a pianista Ana Elisa dos Santos Cardoso e o maestro Marshal Gaioso, pela condução do processo para o novo ciclo de gestão compartilhada.

O resultado oficial do Chamamento Público para Organização Social da OFG foi lido em sessão pública no Centro Cultural Oscar Niemeyer em 26/05 e o contrato foi outorgado no dia 15/06. O Edital prevê até 120 dias para transição.

De acordo com a secretária, a gestão com a Elysium Cultural dará à parte administrativa e burocrática da OFG mais agilidade, flexibilidade e modernidade.

Nelson Freire

Ao referir-se ao pianista Nelson Freire, Raquel Teixeira fez um duplo agradecimento: por ele ser quem é e por ter vindo a Goiânia se apresentar com a Orquestra Filarmônica de Goiás

Além do Concerto n.4, de Beethoven, o programa da noite incluiu as obras: Phèdre, de Massanet; Variações sobre um tema brasileiro, de Braga e a Sinfonia em sol menor, de Nepomuceno.

Nascido em Boa Esperança, no interior de Minas Gerais, Nelson Freire é um dos artistas mais importantes no cenário da música clássica. Recebeu honrarias e condecorações em diversos países e se apresenta regularmente com orquestras e regentes de primeira grandeza, em salas de concerto do mundo todo.​

Comunicação Setorial da Seduce