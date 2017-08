Qualidade do ar é monitorada em Goiânia

Data de publicação: 21 de agosto de 2017 - 19:56

A Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (Secima), está disponibilizando site destinado às divulgações sobre o monitoramento da qualidade do ar e outras informações relevantes. O endereço eletrônico para acesso é: http://monitoramentodoar.secima.go.gov.br/

A última amostragem foi realizada nas Praças Cívica e do Trabalhador nos dias 15 e 16 de agosto. Na Praça Cívica foi computada concentração de 107 microgramas de partículas sólidas por metro cúbico de ar, índice considerado regular. Na Praça do Trabalhador, o índice ficou em 155 microgramas por metro cúbico; índice considerado inadequado. A Secima realiza semanalmente o monitoramento da qualidade do ar nesses dois pontos.

O ar é considerado regular quando concentra valores de 41 a 120 microgramas de partículas sólidas suspensas metro cúbico de ar. Acima desse valor, de 121 a 375 microgramas, o ar é considerado inadequado, podendo causar problemas à saúde.

Comunicação Secima