Qualidade do ar em Goiânia é considerada inadequada

Data de publicação: 25 de agosto de 2017 - 10:42

A Secretaria do Meio Ambiente e Cidades (Secima) divulgou os últimos resultados do monitoramento da qualidade do ar. A medição, feita por meio da amostragem de partículas totais em suspensão, apontou que o ar em Goiânia é considerado inadequado.

Os dados foram colhidos nos dias 22 e 23 de agosto em dois pontos diferentes na Capital: Praça do Trabalhador, e Praça Cívica. A classificação da qualidade do ar é considera inadequada com índice de até 137 μg/m³ (microgramas de partículas sólidas por metro cúbico de ar), conforme os padrões de qualidade do ar estabelecidos pelo Decreto Estadual n° 1.745/1.979.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PARTÍCULAS TOTAIS EM SUSPENSÃO (PTS) – (MÊS: AGOSTO/2017)

-> Praça do Trabalhador – Goiânia

Período da amostragem: 22/08/2017 a 23/08/2017

Resultado: 136 microgramas por metro cúbico

Classificação: Inadequada

-> Praça Cívica – Goiânia

Período da amostragem: 22/08/2017 a 23/08/2017

Resultado: 114 microgramas por metro cúbico

Classificação: Regular

Mais informações: (62) 3201-5251

Assessoria de Comunicação da Secima