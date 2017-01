Quarta-feira de muita nebulosidade em Goiás

Data de publicação: 17 de janeiro de 2017 - 12:28

Um canal de umidade atua sobre Goiás, deixando o tempo nesta quarta-feira, dia 18, com grande nebulosidade e possibilidade de chuvas a qualquer hora do dia. As temperaturas máximas ainda estão mais baixas. As chuvas devem ser de fraca a moderada intensidade. A Região Leste deve apresentar temperatura mínima de 17ºC.

Em Goiânia o dia deve ser de muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. Temperatura mínima de 21ºC e máxima de 28ºC. Umidade do ar variando de 60% a 84%. As informações são Núcleo de Meteorologia e Hidrologia, ligado à Secretaria de Desenvolvimento.