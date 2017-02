Quarta-feira de nebulosidade variável na capital

Data de publicação: 14 de fevereiro de 2017 - 18:08



Esta quarta-feira, dia 14, será de sol e poucas nuvens no Sul e Sudeste do Estado, de acordo com o Sistema de Meteorologia e Hidrologia da Secretaria de Desenvolvimento. No interior goiano há possibilidade de pancadas de chuva à tarde. Nas demais regiões, o dia será de muitas nuvens e pancadas de chuva localmente fortes, com temperatura estável.

Em Goiânia, a mínima registrada ficará em torno de 19ºC e a máxima 33ºC. A nebulosidade será variável, com pequena chance de chuva à tarde.

Mais informações: (62) 3201-5212