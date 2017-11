Quatro produções estreiam no Cine Cultura

O Cine Cultura traz quatro novidades na programação desta semana. Estreiam nesta quinta-feira, dia 09, os filmes Como Nossos Pais, de Laís Bodanzky, Pendular, dirigido por Júlia Murat, Afterimage, do diretor Andrzej Wajda, e Invisível, do cineasta Pablo Giorgelli.

O primeiro filme da grade de exibição é o longa Como Nossos Pais , cujo tema é um drama familiar. A obra retrata os conflitos vividos por Rosa, uma mulher que almeja a perfeição como profissional, mãe, filha, esposa e amante. Filha de intelectuais e mãe de duas meninas pré-adolescentes, ela se vê pressionada pelas duas gerações que exigem que ela seja engajada, moderna e onipresente.

No roteiro de Pendular, a diretora Júlia Murat expõe a história de uma dançarina e um escultor. Em um galpão abandonado, o casal de artistas contemporâneos observa a arte, a performance e sua intimidade se misturarem. A partir de sequentes contradições, eles vão aos poucos perdendo sua capacidade de distinguir o que faz parte dos seus projetos artísticos e o que nada mais é que a relação amorosa.

Na produção Afterimage , último filme do cineasta Andrzej Wajda (Boguslaw Linda), o público vai conhecer a luta de Wladyslaw Strzeminski, artista de vanguarda polonês, que superou dificuldades para se tornar um dos nomes mais reverenciados do século 20. Uma verdadeira força da natureza que batalhou com todas as forças para construir seu progressista e genial programa artístico.

Fechando a programação da sala tem o filme Invisível, que tem como cenário a cidade de Buenos Aires, na Argentina. No local vive Ely (Mora Arenillas), uma jovem de 17 anos que mora com sua mãe, Susana (Mara Bestelli), com quem mantém uma relação distante. Ely leva uma rotina pesada, se dividindo entre as atividades domésticas e o trabalho diário num pet shop. Tudo muda quando ela descobre que está grávida de Raúl, bem mais velho, casado e seu chefe. Consumida pela angústia, a jovem terá que fazer uma difícil decisão: fazer ou não um aborto.

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), e funciona no prédio do Centro Cultural Marieta Telles Machado, na Praça Cívica. O ingresso da sala custa R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia). Pessoas acima de 60 anos têm acesso livre. Todas as segundas-feiras têm preço promocional de R$ 4.

Confira a programação de 9 a 15/11:

14h30: Como Nossos Pais (classificação 14 anos)

16h30: Pendular (classificação 18 anos)

18h30: Afterimage (classificação 12 anos)

20h30: Invisível (classificação 16 anos)

