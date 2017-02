Quilombolas integram projeto pioneiro de produção de baunilha

Data de publicação: 10 de fevereiro de 2017 - 16:08

As comunidades quilombolas da Região Norte de Goiás começam neste fim de semana a primeira fase de um projeto inovador na produção agroflorestal de baunilha.

Sob a coordenação da Superintendência da Igualdade Racial da Secretaria Cidadã e da Associação Quilombo Kalunga, a comunidade do Vão de Almas, em Cavalcante, participará de um primeiro encontro técnico, com o presidente do Instituto ATÁ, do chef Alex Atala, que idealizou o projeto.

Iniciado em 2014, a partir de pesquisas de Alex Atala sobre ingredientes especiais da culinária brasileira, o projeto visa desenvolver a cultura da baunilha, uma iguaria natural da região. O objetivo é desenvolver a cultura transformando a realidade socioeconômica, bem como conservar a biodiversidade e a cultura das comunidades quilombolas.

Batizado de Baunilha do Cerrado, o projeto conseguiu um aporte de R$ 382 mil da Fundação Social do

Banco do Brasil e conta com apoio da Central do Cerrado, uma central de cooperativas que auxilia projetos do gênero na inserção no mercado.

Atividades

Desta sexta-feira, dia 10, a terça-feira, dia 14, as famílias envolvidas no projeto participarão de uma série de atividades com a equipe do Instituto ATÁ, com diferentes profissionais, entre pesquisadores e técnicos no cultivo, beneficiamento e gestão comercial de produtos agro sustentáveis. A equipe de coordenação do projeto também conta com representantes da comunidade kalunga, incluindo Vilmar Souza Costa, presidente da Associação Quilombo Kalunga.