Quinta-feira de céu com poucas nuvens em Goiás

Data de publicação: 23 de agosto de 2017 - 18:06

O sistema de alta pressão ainda atua sobre Goiás nesta quinta-feira, dia 24, e deixa o céu com poucas nuvens por causa do vento que sopra de cima para baixo na atmosfera, inibindo a formação de nuvens. Dessa maneira, as temperaturas mínimas permanecem estáveis, com grande amplitude térmica, e a umidade com valores mínimos próximos a 30% e 40%.

Em Goiânia, a temperatura vai oscilar de 16ºC a 32ºC, com a umidade relativa do ar atingindo a mínima de 37%. A previsão é do Núcleo de Meteorologia e Hidrologia de Goiás.

Mais informações: (62) 3201-5203