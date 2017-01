Receita do IPVA cresce mais de 23% em 2016

Data de publicação: 2 de janeiro de 2017 - 12:28

No fechamento do ano, a Secretaria da Fazenda (Sefaz) arrecadou R$ 1,3 bilhão com o IPVA, o que significa aumento de 23% no crescimento da receita do imposto no Estado. As maiores arrecadações no ano passado foram registradas nos meses de maio, junho e julho, na faixa de R$ 214 milhões, com o término de calendário de pagamento. O crescimento também foi ocasionado pela realização de operações de ruas, em diversas cidades, em 2016, em que a Sefaz arrecadou R$ 49,9 milhões com o pagamento de IPVA atrasado.

Realizadas com o apoio do Batalhão Fazendário da Polícia Militar, as blitzen abordaram 30.514 veículos, o que corresponde a 1% da frota goiana que paga o imposto. Em dezembro, foram abordados cerca de 1 mil veículos e arrecadados R$ 1,4 milhão, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, dia 2, pela Coordenação de Trânsito da Gerência de Arrecadação e Fiscalização. As operações utilizam equipamento eletrônico que fazem a leitura ótica das placas dos inadimplentes e somente eles são abordados pelos policiais.