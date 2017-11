Recital celebra ano cultural de Belkiss Spenzieri neste domingo

Data de publicação: 10 de novembro de 2017 - 17:43

A musicista Belkiss Spenziéri, um dos mais consagrados nomes da música clássica em Goiás, será homenageada neste domingo, dia 12, às 11 horas, no recital Um Legado à Música Goiana. O espetáculo faz parte das comemorações ao Ano Cultural da célebre pianista e terá como palco o Teatro Goiânia, com a participação do concertista José Carlos Vasconcellos. O recitam tem entrada gratuita.

No repertório, obras dos compositores Heitor Villa-Lobos, Francisco Mignone, Alberto Nepomuceno, Chopin, Liszt, Henrique Oswald e Leopoldo Miguez. A iniciativa é uma parceria da Secretária de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás (Aflag) e Academia Nacional de Música.

Homenageada

Belkiss Spenziéri Carneiro de Mendonça nasceu na cidade de Goiás, em 1928. Iniciou seus estudos com a sua avó, Nhanhá de Couto. Aos 12 anos, apresentou-se tocando piano, cantando, recitando e tocando violino. Estudou na Escola Superior de Música da Universidade do Brasil. Em 1956, fundou o Conservatório de Música, atual Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, e passou a lecionar.

Ao longo da carreira, Bellkiss Spenziéri foi reconhecida internacionalmente por seu talento de mestra e exímia pianista. Foi eleita para a Academia Brasileira de Música e diversos outras entidades representativas. Belkiss morreu aos 77 anos, em Goiânia. Hoje, um dos espaços culturais mais importantes do Estado leva seu nome, o Palácio da Música Belkiss Spenziéri do Centro Cultural Oscar Niermeyer, em Goiãnia.

Concertista

Natural do Rio de Janeiro, José Carlos Vasconcellos dos Reis iniciou sua formação musical com a professora Aracy Pereira da Silva. A partir de 1990, integrou um duo pianístico com Aracy Pereira da Silva, no Rio de Janeiro. Frequentou as aulas do pianista Luiz Carlos de Moura Castro, no Conservatório Brasileiro de Música e nos Seminários de Música Pro-Arte. Participou de Festivais Internacionais de Música na Europa.

Vem atuando em recitais, concertos de piano e participações ao vivo na Rádio Nacional. Em outubro de 2012, participou do ciclo de concertos O Romantismo no DNA da Música Brasileira, realizado pela Dellarte no auditório de Furnas, no Rio de Janeiro. É membro efetivo da Academia Nacional de Música e apresenta-se em recitais no Centro Cultural Francisco Mignone e no Projeto Música no Museu.

Concerto de Piano com José Carlos Vasconcellos – Homenagem a Belkiss Spenzieri

Data: Domingo, 12/11

Horário: 11 horas

Local: Teatro Goiânia

Entrada gratuita

Secretaria da Educação, Cultura e Esporte (Seduce Goiás)

Comunicação Setorial: (62) 3201-3004 / 3027