RedeSim inscreve cerca de 3 mil novas empresas

Data de publicação: 28 de dezembro de 2016 - 10:34

Cerca de três mil novas empresas constituídas na Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) e Secretaria da Fazenda (Sefaz) tiveram suas inscrições concedidas via Rede Nacional para Simplificação de Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (RedeSim). A Rede foi implementada no dia 16 de novembro deste ano.

Inicialmente a integração abrangerá apenas os estabelecimentos principais (primeiro cadastro) não se aplicando o sistema à mudança de cadastros já existentes ou à abertura de filiais ou de empresa principal já cadastrada na Pasta, conforme esclarece a Coordenação de Cadastro da Gerência de Informações Econômico-Fiscais (Gief), da Sefaz.

Instituída pela lei nº 11.598/07, a RedeSim visa permitir que o cidadão abra ou regularize sua empresa de forma ágil e sem burocracia. A rede é administrada por um comitê gestor composto por integrantes dos governos federal, estadual e municipal. Todos os órgãos responsáveis pelo registro e legalização de novas empresas atuarão de forma interligada, permitindo que todo o processo ocorra por meio de entrada única na internet.

O sistema de compartilhamento de informações entre Juceg e Sefaz permite ao empresário e contador a abertura de empresa em um único fluxo interconectado, sendo a maior parte do processo realizado pela internet. Com a integração, basta o interessado em constituir uma nova empresa se dirigir a apenas um órgão para preenchimento dos dados básicos, e as informações cadastrais serão automaticamente compartilhadas.

*Assessoria de Comunicação da Sefaz