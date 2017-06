Regente italiano Emmanuele Baldini se apresenta com a Orquestra Filarmônica

Data de publicação: 20 de junho de 2017 - 12:28

O regente e violinista italiano Emmanuele Baldini está em Goiânia para participar de duas apresentações com a Orquestra Filarmônica de Goiás. Na quinta-feira, dia 22, às 20h30, no Teatro Goiânia, ele rege a Orquestra no concerto que traz as seguintes obras: a abertura de “Die Schöne Melusine”, de Mendelssohn e a Sinfonia nº7 de Beethoven. Também fará o solo do concerto para violino nº3 de Mozart.

Já no dia 25, domingo, às 11h, no Centro Cultural UFG, mais uma apresentação da série “ Concertos de Câmara” em que Baldini integrará o Quinteto de Cordas da Filarmônica, que também traz Monique dos Anjos no violino, Cleverson Cremer e Jader Cruz nas violas e Emerson Nazário no violoncelo. No programa o Quarteto de Cordas de Mozart e o Quinteto de Cordas de Brahms.

As duas apresentações têm entrada gratuita.

Trajetória

Nascido na cidade de Trieste, na Itália, Emmanuele Baldini venceu o primeiro concurso internacional aos 12 anos de idade, e mais tarde, o Virtuositè de Genebra e o primeiro prêmio do Forum Junger Künstle de Viena. Apresentou-se em recitais nas principais cidades europeias e participou de longas turnês pela América do Sul, Estados Unidos, Europa, Austrália e Japão.

Na Itália, foi spalla da Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e da Orchestra del Teatro Giuseppe Verdi di Trieste. Desde 2005 é spalla titular da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP).

SERVIÇO:

Quinta Clássica com Emmanuele Baldini

Data: 22/06 ( quinta-feira)

Local: Teatro Goiânia

Horário: 20h30

Entrada Franca

Concertos de Câmara

Data: 25/06

Local: Centro Cultural UFG

Horário:11h

Entrada Franca