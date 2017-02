Região Leste de Goiânia terá unidade do Vapt Vupt

Data de publicação: 8 de fevereiro de 2017 - 12:00

A Região Leste de Goiânia receberá, em breve, o mais novo Vapt Vupt da cidade. Instalada no Shopping Lozandes, no Park Lozandes, esta será a 10ª unidade de Goiânia. Com uma sala de 419 metros quadrados, a estrutura terá capacidade para atender uma média de 1.500 pessoas por dia.

A intenção, segundo o superintendente de gestão do Vapt Vupt, Cleiton de Oliveira Assunção, é promover o acesso dos habitantes da região à execução de serviços públicos de forma ágil. Ele diz que a intenção é regionalizar as unidades do Vapt Vupt.

“A região cresceu, a procura é grande e vai favorecer os moradores”. Atualmente, os habitantes da região precisam deslocar cerca de sete quilômetros para a unidade mais próxima.

O início das atividades da nova unidade está previsto para abril deste ano. Serão disponibilizados mais de 800 serviços do Detran, Secretaria de Segurança Pública, Ipasgo, Saneago, Sefaz, Procon, entre outros.

Cleiton adianta que dentro de dois a três meses, a Região do Setor Maysa, em Trindade, também ganhará uma unidade. As obras já estão em fase de conclusão.

Vapt Vupt no Estado

Criado pelo governador Marconi Perillo, o Vapt Vupt conta com 99% de aprovação popular e realiza mais de 1 milhão de atendimentos mensais nas 75 unidades em funcionamento em todo o Estado.

Na entrega do Vapt Vupt de Rialma, o governador Marconi Perillo lembrou que já foram realizadas 75 entregas de Vapt Vupt em todo o Estado e que “isso, demonstra a preocupação do governo com a eficiência e a qualidade dos serviços que devem ser prestados ao povo”.