Relatório de metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2017 será apresentado na Assembleia

Data de publicação: 21 de junho de 2017 - 11:41

O secretário da Fazenda, João Furtado, irá nesta quarta-feira, dia 21, às 14h, na Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa, onde apresentará aos parlamentares o relatório de cumprimento de metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2017. Essa é a primeira vez que Furtado participa na condição de Secretário da Fazenda. A audiência será no auditório Solon Amaral.

O secretário será acompanhado do superintendente do Tesouro Estadual, Oldair Marinho, e equipe da gerência de Contas Públicas do Tesouro. O Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do primeiro quadrimestre é referente ao período de janeiro a abril de 2017. O balanço traz informações sobre despesas, receitas, resultado primário, entre outros. A apresentação é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal e destina-se, sobretudo, à verificação do cumprimento de metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A sessão tem previsão de durar 1 hora.

Comunicação Sefaz