Residentes do HGG fazem estágio no Credeq

Data de publicação: 23 de agosto de 2017 - 17:07

Os alunos da Residência Médica em Psiquiatria do Hospital Alberto Rassi (HGG/IDTECH) estão estagiando no Centro de Referência e Excelência em Dependência Química, em Aparecida de Goiânia (Credeq – Prof. Jamil Issy). Nos próximos 12 meses, os educandos atenderão aos pacientes que estão em tratamento ambulatorial e em terapia hospitalar.

De acordo com o diretor Técnico do Credeq – Prof. Jamil Issy, psiquiatra Tiago Oliveira, a formação prática de modo geral é de grande importância, pois o aluno aprenderá habilidades médicas específicas e capazes de otimizarem em sua formação profissional e, consequentemente ampliarem as chances dos pacientes aos diagnósticos acertados, assim como a estruturação de programas terapêuticos apropriados.

Gerente médico do Credeq – Prof. Jamil Issy e coordenador dos residentes, psiquiatra Airton Ferreira esclarece que os alunos, neste primeiro instante, estão se ambientando com a rotina prática do atendimento, além de se aprofundarem no universo teórico sobre a dependência química, que é uma área da Psiquiatria com inúmeras especificidades que raramente são abordadas em aulas teóricas.

Ferreira adianta que os profissionais do centro de referência a integrarem a Preceptoria, responsável pelo acompanhamento dos residentes-estagiários, apresentam gabaritados currículo e atuação no mercado. Tanto a legislação, quanto o Ministério da Educação consideram a residência médica o programa como o “padrão-ouro” na formação de médicos especialistas.

Comunicação Credeq – Prof. Jamil Issy