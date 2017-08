Reunião debate Plano de Desenvolvimento Goiás 2038

Data de publicação: 21 de agosto de 2017 - 20:02

O governador Marconi Perillo se reuniu na tarde desta segunda-feira, dia 21, com o presidente da consultoria Macroplan, Cláudio Porto, e membros do conselho formado para debater o Plano de Desenvolvimento Goiás 2038, projeto que propõe ações de médio e longo prazos para o desenvolvimento do Estado nos próximos 20 anos. “Queremos deixar um legado promissor para o futuro de Goiás. Os últimos 20 anos foram promissores, e o nosso objetivo é que esse legado sustente o futuro do desenvolvimento do nosso Estado”, afirmou Marconi.

O conselho reúne secretários estaduais, reitores das universidades de Goiás, e representantes do Fórum Empresarial de Goiás. O estudo feito pela Macroplan também envolve uma pesquisa para traçar um parâmetro de como a sociedade enxerga o Estado em 20 anos. O questionário é simples e curto, e pode ser acessado por este link: https://pt.surveymonkey.com/r/goias_2038

Cláudio Porto debateu os modelos de gestão administrativa e os resultados alcançados até o momento. Presente na reunião, o secretário de Desenvolvimento, Francisco Pontes, afirmou que o encontro é importantíssimo para o planejamento futuro das ações do Governo de Goiás e a estruturação da economia goiana para os próximos anos. Presidente da Fieg, Pedro Alves ressaltou que Goiás vem se destacando em nível nacional por suas diferenças, “e uma grande diferença de Goiás é a interação do governo do Estado com as entidades empresariais”, disse.

Participaram da reunião o presidente da Acieg, Euclides Barbo Siqueira; vice-presidente da Adial, Cesar Helou; presidente da Adial, Otávio Lage de Siqueira Filho; presidente da Emater, Pedro Antônio Arraes Pereira; presidente da Facieg, Ubiratan da Silva Lopes; presidente da Faeg, José Mário Schreiner; presidente da Fecomércio Goiás, José Evaristo dos Santos; reitor da UEG, Haroldo Reimer; coordenador LIDE Goiás, André Luiz Rocha; superintendentes do Governo, representantes da UFG, Sebrae e outras instituições.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás