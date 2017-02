Reuniões para combater déficit habitacional terminam nesta quinta

Data de publicação: 15 de fevereiro de 2017 - 17:42

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) finaliza nesta quinta-feira, dia 16, o ciclo de reuniões com os prefeitos para apresentação de propostas de financiamento habitacional subsidiado em parceria com o Cheque Mais Moradia, e a Caixa Econômica Federal, com recursos do FGTS. A reunião será às 14 horas, na Agehab, com 54 prefeitos.

Estão sendo recebidos nesta rodada 133 prefeitos de municípios com déficit habitacional superior a 60 moradias, de acordo com orientação do governador Marconi Perillo para planejamento conjunto do plano de ação para reduzir a demanda por moradia. Antes, a Agehab já tinha apresentado propostas de parcerias diretas com o Cheque Mais Moradia aos 57 municípios com déficit menor que 60 unidades, que terão apoio do Governo de Goiás, para construção de 1.835 moradias com aporte de R$ 27,5 milhões em recursos do Estado.

O presidente da Agehab, Luiz Stival, lembra que construção de moradias integra o programa Goiás Mais Competitivo e Inovador, uma das prioridades da administração Marconi Perillo. De acordo com ele, a meta é reduzir drasticamente o déficit habitacional do Estado num esforço conjunto com os municípios e a Caixa. Esta semana foi assinado Termo de Cooperação com entre o governador Marconi Perillo e o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, para contratação de 30 mil moradias em parceria com prefeituras e entidades. O acordo coloca Goiás na vanguarda habitação no País.

Para o prefeito de Barro Alto, Luciano Luceno, a iniciativa de convocar os prefeitos é uma oportunidade de levar ao conhecimento do Estado a situação real de cada município. Segundo ele, a chegada de uma mineradora ao Vale do São Patrício gerou empregos e renda, mas por outro lado também elevou o custo de vida. “Quem não conseguiu uma vaga na empresa e continuou com sua atividade, viu o preço dos aluguéis aumentar sem que tivesse acréscimo no salário. Por isso, hoje o déficit e a necessidade da população são muito grandes”, explicou.

O prefeito de Rio Quente, João Pena de Paiva, elogiou a abertura da Agehab para a apresentação de propostas para construção de moradias. Ele disse que tem 84 lotes da prefeitura, com 300 m2 cada, para promoção habitacional. “Conto com a parceria para levar moradias às famílias que mais precisam. Rio Quente é uma cidade turística, que atrai muitos trabalhadores de outras regiões, e a necessidade é grande”, revelou.

Gerência de Comunicação da Agehab

Mais informações:(62) 3096-5015/5016