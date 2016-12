Réveillon Goiânia movimenta a economia

Data de publicação: 28 de dezembro de 2016 - 7:30

Cumprindo seu papel de fomento e acesso à cultura e ao entretenimento, o Governo de Goiás promove neste sábado, dia 31, uma festa pública de Ano Novo, denominada Réveillon Goiânia 2017, no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia. O cantor Gusttavo Lima, um dos maiores expoentes da música sertaneja do País, será a atração principal neste ano. Além dele, haverá sete apresentações com músicos goianos (veja lista completa abaixo). A comemoração da chegada de 2017 terá início a partir das 20 horas, com acesso livre e contará com queima de fogos na hora da virada.

A expectativa é de que 40 mil pessoas assistam aos shows. O presidente da Goiás Turismo, Leandro Garcia, afirma que pelo menos R$ 4 milhões serão injetados diretamente na economia local, com a movimentação dos 51 serviços da cadeia produtiva do setor de turismo, como hotéis, bares, restaurantes, cabeleireiros, transporte. “Nossa estimativa é de que cada pessoa gaste, em média, R$ 100,00. Isso é um aporte considerável, dado o momento econômico que passamos”, avalia o presidente.

A maioria das empresas da cadeia do turismo impactada pela atração é de micro e pequenas empresas – as maiores geradoras de emprego no Estado. “Uma atração deste porte garante o fluxo das empresas. Ainda temos o setor de comércio que também é impactado de forma positiva. É muito bom para o Estado, que arrecada mais, por meio do incremento das relações de consumo. A informalidade também ganha com um espetáculo. Os benefícios gerais são muito maiores que o investimento que realizamos”, afirma.

Será investido cerca de R$ 1 milhão com toda a produção e a realização do espetáculo, respeitando teto definido pelo governador Marconi Perillo para esta edição do evento. O valor inclui o cachê dos nove artistas/bandas que vão se apresentar e toda a parte de infraestrutura, como som, palco, luz, banheiros químicos, limpeza, produção, camarins, segurança. “É um investimento, cujo retorno é certo”, explica o presidente da Goiás Turismo.

Os recursos provêm do Tesouro Estadual e há um deságio de 40% em relação ao investimento no último ano. Leandro Garcia destaca que o turismo é um setor importante para o desenvolvimento da economia. “O turismo já salvou diversas economias no mundo. Acreditamos que esta é uma das frentes que podem contribuir muito para o desenvolvimento da economia de Goiás”, destacou.

Apresentações: Gusttavo Lima, Almir Pessoa, Cláudia Vieira, Grace Carvalho, Mr. Gyn, Nila Branco, Banda Sincrosone, Locutor Cuiabano